Нічого подібного у росіян немає, – Черник сказав, як вдається нищити багато артилерії

Українські військові посилено знищують артилерійську техніку ворога. Таку високу ефективність вдається досягати за допомогою кількох факторів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Україна дійсно знищила колосальну кількість ворожої техніки. Зокрема, і артилерійських установок ворога.

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Як вдається так ефективно знищувати техніку ворога

Як наголосив Черник, українці продемонстрували значний інтелектуальний потенціал. До прикладу, згідно з нормативами навчальної програми США потрібно близько 10 місяців на освоєння ЗРК Patriot. Українці ж змогли навчитися за близько 10 тижнів.

У нас дійсно дуже високий потенціал в частині інтелекту. Та й одна з причин цієї війни – повернути українців назад в імперію. Бо без нашого інтелекту імперія не спроможна жити,

– сказав Черник.

Також українські військові мають дуже ефективні показники в контексті контрбатарейної боротьби. Тут ще й допомагають РЛС для контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

Саме ці контрбатарейні системи. Нічого схожого в росіян немає. У нас також є фантастична німецька машина COBRA, яка на відстані до 40 кілометрів може за секунди вичислити до 40 артилерійських залпів і одразу передати ці дані операторам. Ми блискуче навчилися працювати з цією технікою,

– підкреслив Черник.

Не варто забувати також про FPV-дрони та інші безпілотники, які можуть знищити ворожі артилерійські установки. А загалом лише за травень – вересень 2023 року українські захисники знищили понад 3000 ворожих артилерійських систем.

Втрати ворога: коротко