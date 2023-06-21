Кремль наказав губернаторам приховувати некрологи про загиблих в Україні окупантів

Кремль порадив губернаторам російських регіонів не публікувати некрологи про загиблих в Україні військових. Таке рішення ухвалили, щоб нібито не турбувати людей.

Відповідні рекомендації отримали губернатори з Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів. Це підтвердив високопоставлений представник парламенту, інформує 24 Канал.

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Кремль приховує некрологи про загиблих в Україні військових

Так, мовиться про прохання російського міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було дуже багато.

Як виявилось, губернатор Тиви Владислав Ховалиг приховував смерть вихідців із регіону з травня 2022 року. До того ж мешканці області не отримують дані про загибель своїх близьких на фронті в Україні. Деякі з них впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, але так звані "похоронки" вони не отримували.

Окрім цього, Кремль також рекомендував регіональній владі висвітлювати позитивні інфоприводи, пов'язані з війною в Україні. Наприклад, мер Москви Сєргєй Собянін не говорив про кількість загиблих москвичів з початку повномасштабного вторгнення.

Актуальні втрати окупантів на фронті

Станом на 21 червня ЗСУ ліквідували 222 тисячі російських бійців. Лише за минулу добу було знищено 540 окупантів. Втрати у техніці: