Ліквідація двох полковників Росії: військовий оглядач пояснив, що до цього призвело
Збройним Силам України вдалося знищити командування 4 окремої мотострілецької бригади російських окупантів. Сталося це на Бахмутському напрямку.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, не варто дивуватися, що деякі російські офіцери дійсно перебувають поблизу лінії фронту. Так деколи бувало й на інших напрямках.
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Все через особливість командування в Росії
Мусієнко нагадав про наступ окупантів через Миколаїв з подальшими планами виходу на Одесу на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ЗСУ також вибили значну кількість російських офіцерів.
В Росії є певні проблеми з військовим командуванням. Тамтешня система надзвичайно централізована. Тому їм деколи потрібна присутність старших офіцерів.
По-іншому вони не можуть. Ситуація з плануванням і проведенням бойових дій в російській армії надзвичайно централізована. Вони нічого не придумали, щоб зробити її гнучкою, як це організувала Україна. Щоб погодити все доволі швидко, вони кидають старших офіцерів на передову,
– розповів Мусієнко.
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Втрати Росії у війні: коротко
- Російські окупанти зазнали катастрофічних втрат у повномасштабній війні проти України. За майже півтора року боїв вони не досягли своїх стратегічних цілей.
- Крім того, кількість знищених загарбників вже наближається до 200 тисяч. Так, станом на 15 травня, Україна ліквідувала 199 460 особового складу ворога.
- Також Росія втратила величезну кількість техніки. Відомо про 3759 знищених танків, 7336 бойових броньованих машин, 3137 артилерійських систем, 562 реактивних систем залпового вогню, 294 гелікоптери, 308 літаків, 2720 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 316 засобів ППО тощо.