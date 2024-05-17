Погрожував захопити Харків, проте не вийшло: на фронті загинув надто самовпевнений окупант
Мережею шириться історія про надто самовпевненого російського загарбника, який обіцяв захопити український Харків. Втім, вочевидь життя вирішило повернутися до нього іншим боком.
Так, у соцмережах поширюють історію про росіянина, який обіцяв захопити Харків, однак вже невдовзі помер. Напередодні окупант перебував у госпіталі, повідомляє 24 Канал.
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Обіцяв захопити Харків
Ще кілька днів тому, 11 травня, Вадим Жалобанов із Красноярська оприлюднив на своїй сторінці у російській соцмережі "Вконтакте" фото з госпіталю. Свій допис він підписав, що наступний знімок зробить нібито в уже окупованому російськими військами українському місті.
Їду з госпіталю відразу на Харків. Наступне фото буде вже звідти, отвічяю,
– вихвалявся окупант.
Втім, вочевидь реалізувати свій надто самовпевнений план російському загарбнику чомусь так і не вдалося. Цікавим є те, що через кілька днів, 14 травня, його знімок почали ширити у телеграм-каналах, які оприлюднюють інформацію про ліквідованих загарбників.
"Загинув", – коротко підписали фотографію російського окупанта.
Загарбника, який надто рано вихвалявся, ліквідували / Фото із відкритих джерел
Втрати ворога у війні: останні новини
- Днями українські військові знищили танки-черепахи та БПМ-2 росіян, які намагалися здійснити прорив на Харківщині. Колону техніки росіян розбили сили підрозділів Третьої окремої штурмової бригади та суміжних 66 ОМБр та 77 бригади ДШВ. Бійці знищили окупантів зграями ударних дронів та бригадною артилерією.
- Крім того, на півдні Харківщини від 3 по 10 травня ліквідовано 43 російських військових, ще 189 окупантів зазнали поранень. У підрозділі зазначили, що під час боїв була знищена САУ "Нона", яку використовували окупанти для підтримки своїх військ. Зокрема, знищено ворожі бойові машини піхоти, бронетранспортери, танк та іншу техніку.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що 8 лютого українські воїни "спалили" ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Всередині вертольота також був і екіпаж, який став "двохсотим". За даними Тарнавського, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК.
- Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади та окремої президентської бригади та 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту знищили 42 одиниці бронетехніки на Донеччині. Серед знищеної техніки були танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та гусеничні тягачі.