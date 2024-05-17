Погрожував захопити Харків, проте не вийшло: на фронті загинув надто самовпевнений окупант

Мережею шириться історія про надто самовпевненого російського загарбника, який обіцяв захопити український Харків. Втім, вочевидь життя вирішило повернутися до нього іншим боком.

Так, у соцмережах поширюють історію про росіянина, який обіцяв захопити Харків, однак вже невдовзі помер. Напередодні окупант перебував у госпіталі, повідомляє 24 Канал.

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Обіцяв захопити Харків

Ще кілька днів тому, 11 травня, Вадим Жалобанов із Красноярська оприлюднив на своїй сторінці у російській соцмережі "Вконтакте" фото з госпіталю. Свій допис він підписав, що наступний знімок зробить нібито в уже окупованому російськими військами українському місті.

Їду з госпіталю відразу на Харків. Наступне фото буде вже звідти, отвічяю,

– вихвалявся окупант.

Окупант обіцяв захопити Харків, перебуваючи у госпіталі / Фото із відкритих джерел

Втім, вочевидь реалізувати свій надто самовпевнений план російському загарбнику чомусь так і не вдалося. Цікавим є те, що через кілька днів, 14 травня, його знімок почали ширити у телеграм-каналах, які оприлюднюють інформацію про ліквідованих загарбників.

"Загинув", – коротко підписали фотографію російського окупанта.

Загарбника, який надто рано вихвалявся, ліквідували / Фото із відкритих джерел

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