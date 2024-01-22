"Співвідношення божевільне": втрати Росії під Авдіївкою вдесятеро більші, ніж у ЗСУ

Підтверджені втрати російських військ під Авдіївкою в більш ніж у 10 разів переважають втрати Сил оборони України.

Про це аналітик групи Oryx Naalsio повідомив у соцмережі X 22 січня, назвавши співвідношення втрат "божевільним". Варто зауважити, що зареєстровані в Oryx втрати були отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

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Втрати окупантів під Авдіївкою колосальні

Аналітик заявив, що співвідношення російських та українських втрат на фронті "божевільне та свідчить про всю неспроможність військового керівництва Росії".

Від початку свого наступу на Авдіївку російські окупанти втратили 531 одиницю військової техніки. Зокрема, серед втрат окупантів 169 танків та 296 бойових броньованих машин.

Водночас, за його словами, українські війська втратили усього 43 одиниці різної техніки.

Ворог почав берегти техніку

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун в етері телемарафону розповів, що наразі втрати ворога під Авдіївкою залишаються приблизно такими, як і були. Десь 200, 300 інколи до 400 мертвими й пораненими на добу.

Він також зауважив, що зараз росіяни не використовують стільки техніки, як раніше. Спочатку ворог думав взяти наскоком великими колонами, як під час наступу на Київщину.

Росіяни думали, що це налякає наші Збройні Сили. Однак не вдалося. Навпаки – чим більше було техніки, тим більше було для ворога втрат. За словами Штупуна, окупанти втрачали 70 – 80 відсотків техніки. Тому зараз вони застосовують її періодично.

Один-два дні йде піхота, вони розвідують боєм, роблять висновки й намагаються на одному з напрямків застосувати техніку. Але її небагато,

– сказав Штупун.

Він додав, що зазвичай йде 2 – 3 танки та до 5 БМП, БТР чи броньованих авто, які везуть десант.

Втрати ворога на фронті