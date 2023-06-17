Росія у боях за Бахмут втратила більше військових, аніж у перші тижні війни, – ЗМІ

Героїчна оборона Бахмута увійшла в історію. Мужні воїни ЗСУ завдали ворогу колосальних втрат. Під Бахмутом загинуло більше окупантів, аніж за перші тижні повномасштабного вторгнення.

Українські воїни продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Вони руйнують всі плани російських загарбників.

Зверніть увагу План росіян щодо Бахмута не спрацював, тепер вони у пастці, – військовий аналітик

Росія зазнала колосальних втрат під Бахмутом

Російські окупанти декілька разів брехали про "взяття" Бахмута. Водночас ворогу не вдалося досягнути там жодних успіхів. Бахмут став однією з найбільш нищівних поразок країни-терористки. Там загинули тисячі окупантів.

Російське видання "Медіазона" підрахувало, що Бахмут за втратами для російських окупантів побив рекорд перших тижнів повномасштабного вторгнення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення воїнам ЗСУ вдалося ліквідувати 219 170 російських загарбників. Окрім того, "мінуснули" величезну кількість військової техніки країни-терористки.