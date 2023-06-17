Росія у боях за Бахмут втратила більше військових, аніж у перші тижні війни, – ЗМІ
Джерело:"Медіазона"
Героїчна оборона Бахмута увійшла в історію. Мужні воїни ЗСУ завдали ворогу колосальних втрат. Під Бахмутом загинуло більше окупантів, аніж за перші тижні повномасштабного вторгнення.
Українські воїни продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Вони руйнують всі плани російських загарбників.
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Росія зазнала колосальних втрат під Бахмутом
Російські окупанти декілька разів брехали про "взяття" Бахмута. Водночас ворогу не вдалося досягнути там жодних успіхів. Бахмут став однією з найбільш нищівних поразок країни-терористки. Там загинули тисячі окупантів.
Російське видання "Медіазона" підрахувало, що Бахмут за втратами для російських окупантів побив рекорд перших тижнів повномасштабного вторгнення.Важливо! На початку травня Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – заявив, що біля Бахмута вдалося знешкодити від 60 до 100 тисяч російських окупантів. Левова частка цих втрат – загиблі. Водночас мовиться також про поранених. США також оцінили втрати країни-терористки під Бахмутом у понад 100 тисяч "двохсотими" та "трьохсотими".
Загалом від початку повномасштабного вторгнення воїнам ЗСУ вдалося ліквідувати 219 170 російських загарбників. Окрім того, "мінуснули" величезну кількість військової техніки країни-терористки.