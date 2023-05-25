Ще 500 пакетованих окупантів, 20 артилерійських систем і 36 БпЛА: втрати ворога на 25 травня

В Україні триває 456 доба повномасштабної війни. Наші оборонці продовжують завдавати загарбникам колосальних втрат. Воїни знищують особовий склад агресора та російську техніку, з якої окупанти обстрілюють мирні населені пункти та вбивають цивільних українців.

Так, лише за минулу добу, 24 травня, наші воїни знищили ще 500 окупантів. Таким чином на перегній вже перетворили понад 205 тисяч російських загарбників.

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Колосальні втрати країни-терориста

Зауважимо, що з 24 лютого 2022-го Сили оборони вже знищили:

особового складу – близько 205 260 (+500),

танків – 3795 (+3),

бойових броньованих машин –7432 (+8),

артилерійських систем – 3359 (+20),

РСЗВ – 570 (+0),

засобів ППО – 327 (+0),

літаків – 309 (+0),

гелікоптерів – 296 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),

крилатих ракет – 1015 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2),

спеціальної техніки – 444 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ