Російські втрати щодоби б’ють рекорди: про які зміни на фронті це сигналізує

Російські окупанти останнім часом зазнають рекордних втрат на фронті. Кількість знищених загарбників дійсно вражає.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що останні втрати Росії є дійсно рекордними. З цього можна зробити кілька висновків.

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Про що свідчать високі втрати Росії

Як наголосив Нарожний, 29 листопада Генштаб повідомляв аж про 207 боєзіткнень на лінії фронту. Такої кількості зазвичай не було. Все трималося на рівні 140-150 боєзіткнень. Ворог надзвичайно сильно тисне на різних ділянках фронту.

Окупанти пробують скористатися вікном можливостей, яке у них відкрите до приблизно кінця січня, коли новообраний президент США Дональд Трамп офіційно вступить на посаду.

Путін, очевидно, сподівається, що Трамп буде йти на перемовини. Він вважає, що у нього є вікно можливостей десь до 20 січня чи 1 лютого, коли Трамп вже буде в кабінеті. Путін хоче піти на перемовини з позиції сили. І кидає зараз багато особового складу в бій. Тому й більше окупантів вдається знищувати,

– сказав Нарожний.

Зрозуміло, що в такій ситуації нашим захисникам надзвичайно складно. Тому не дивно, що на деяких ділянках фронту доводиться відходити.

Додамо, за минулу добу, 29 листопада, Сили оборони України знищили 1740 окупантів. Загальні втрати Росії вже становлять понад 740 тисяч особового складу.