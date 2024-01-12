Понад 800 окупантів, десятки танків і артсистем: втрати ворога на 12 січня
12 січня 2024, 08:03Читать новость на русском
Українські військові вже 688 добу виганяють ворога з території нашої держави, завдаючи йому шалених втрат. Лише за минулу добу наші військові ліквідували 840 одиниць особового складу ворога.
Таким чином з 24 лютого 2022 року російські окупанти втратили на території України 368 460 солдатів. Водночас втрати ворога можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через інтенсивні бойові дії.
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Які втрати росіян у техніці
Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:
- танків – 6 060 (+10);
- бойових броньованих машин – 11 254 (+16);
- артилерійських систем – 8 710 (+11);
- РСЗВ – 957 (+0);
- засобів ППО – 642 (+1);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 836 (+1);
- крилатих ракет – 1 806 (+0);
- кораблів/катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16);
- спеціальної техніки – 1 339 (+2).
Втрати ворога станом на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росія має шалені втрати у техніці й особовому складі
- У Генштабі ЗСУ 11 січня розповідали, що тоді Сили оборони ліквідували 800 окупантів у зоні бойових дій. Крім того, нашим захисникам вдалося знищити 22 бойові броньовані машини, 15 артсистем і 12 танків ворога.
- Активно працювала по ворожих цілях і наша ППО. Володимир Зеленський зазначив, що за допомогою західного озброєння вдалося знищити 26 гелікоптерів за добу та 12 літаків за раз, які підіймалися, щоб бомбардувати Україну.
- Крім того, українські солдати також активно нищать й логістичні шляхи противника. Журналісти Forbes зазначили, що українці "з гумором" знищили залізничний міст на південь від Гранітного у Донецькій області, який росіяни будували близько 5 місяців. Зокрема, наші військові вичекали певний час, щоб завдати удару по російському мосту, щоб вороги мали більші втрати.