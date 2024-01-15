Майже тисяча окупантів, танки, БМП та артилерія: колосальні втрати ворога 15 січня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За минулу добу на фронті загинули ще щонайменше 980 ворожих вояк.

Окрім цього, окупанти втратили десятки одиниць своєї техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи тощо.

Дивіться також Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який могли збити над Азовським морем

Втрати ворога станом на 15 січня

Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, на фронті в Україні загинули 370 980 російських загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні дані, тож цифри можуть бути ще вищими. Оскільки важко вести точний підрахунок під час активних боїв.