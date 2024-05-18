Ще 1210 окупантів потрапили на "концерт до Кобзона": втрати ворога станом на 18 травня
18 травня 2024, 07:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують завдавати ворогу великих втрат особового складу на фронті. Протягом останньої доби нашим захисникам вдалося знищити ще 1 210 окупантів.
Таким чином загальна кількість втрат російської армії склала 491 080 одиниць окупантів. Варто зазначити, що кількість ліквідованих росіян збільшилася з початком наступу ворога у Харківській області.
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Втрати ворога на війні проти України
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- танків – 7 560 (+13);
- бойових броньованих машин – 14 595 (+43);
- артилерійських систем – 12 639 (+36);
- РСЗВ – 1 071 (+0);
- засобів ППО – 801 (+1);
- літаків – 354 (+1);
- гелікоптерів – 326 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 108 (+35);
- крилатих ракет – 2 203 (+3);
- кораблів/катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 169 (+65);
- спеціальної техніки – 2 075 (+6).
Втрати ворога станом на 18 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Українські захисники вночі знищили всі "Шахеди" ворога
- Російська армія вночі 18 травня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей через це лунала повітряна тривога.
- Мапа повітряних тривог "червоніла" зі сходу до західних областей. Зокрема, "Шахеди" долетіли до Вінницької та Житомирської областей, тривога також лунала і на півдні.
- Уже зранку Повітряні сили розповіли, що вночі ворог запускав 13 безпілотників типу "Шахед" по Україні. Нашим захисникам вдалося знищити всі ворожі ударні дрони-камікадзе.
- Військові також зазначили, що ударні дрони запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курську – Росія. Ворог постійно використовує ці напрямки для того, аби атакувати нашу державу.
- Усі ударні дрони збили у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Це вдалося зробити силами зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.