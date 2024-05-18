Ще 1210 окупантів потрапили на "концерт до Кобзона": втрати ворога станом на 18 травня

Українські захисники продовжують завдавати ворогу великих втрат особового складу на фронті. Протягом останньої доби нашим захисникам вдалося знищити ще 1 210 окупантів.

Таким чином загальна кількість втрат російської армії склала 491 080 одиниць окупантів. Варто зазначити, що кількість ліквідованих росіян збільшилася з початком наступу ворога у Харківській області.

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Втрати ворога на війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

танків – 7 560 (+13);

бойових броньованих машин – 14 595 (+43);

артилерійських систем – 12 639 (+36);

РСЗВ – 1 071 (+0);

засобів ППО – 801 (+1);

літаків – 354 (+1);

гелікоптерів – 326 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 108 (+35);

крилатих ракет – 2 203 (+3);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 169 (+65);

спеціальної техніки – 2 075 (+6).



Втрати ворога станом на 18 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські захисники вночі знищили всі "Шахеди" ворога

Російська армія вночі 18 травня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей через це лунала повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог "червоніла" зі сходу до західних областей. Зокрема, "Шахеди" долетіли до Вінницької та Житомирської областей, тривога також лунала і на півдні.

Уже зранку Повітряні сили розповіли, що вночі ворог запускав 13 безпілотників типу "Шахед" по Україні. Нашим захисникам вдалося знищити всі ворожі ударні дрони-камікадзе.

Військові також зазначили, що ударні дрони запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курську – Росія. Ворог постійно використовує ці напрямки для того, аби атакувати нашу державу.

Усі ударні дрони збили у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Це вдалося зробити силами зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.