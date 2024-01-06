Ще 800 окупантів пішли на "концерт до Кобзона": втрати ворога за 6 січня

Українці вже 682 добу повномасштабної війни виганяють ворога з території нашої держави, завдаючи йому шалених втрат. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 800 одиниць особового складу ворога.

З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на території України 363 870 солдатів. Однак втрати ворогів можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через бойові дії.

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Яких втрат ворог зазнав у техніці

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

танків – 6018 (+7),

бойових броньованих машин – 11 158 (+16),

артилерійських систем – 8 617 (+13),

РСЗВ – 950 (+1),

засобів ППО – 633 (+2),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 787 (+16),

крилатих ракет – 1786 (+0),

кораблів / катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15),

спеціальної техніки – 1 317 (+4).



Втрати Росії в Україні на 6 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони завдали великих втрат ворогу на фронті