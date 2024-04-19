Майже 900 окупантів та понад 20 артилерійських систем: втрати ворога 19 квітня
19 квітня 2024, 07:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не припиняє війну в Україні, хоч зазнає величезних втрат в особовому складі та техніці. Тільки за минулу добу окупанти втратили в Україні 870 солдатів.
З 24 лютого 2022 року – вже 457 830 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути значно більшими, адже порахувати їхню точну кількість важко через бойові дії.
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Які втрати ворога у техніці
Росія продовжує зазнавати втрат не тільки у особовому складі, а також і у технічці та інших видах озброєння.
Станом на 19 квітня агресорка втратила:
- особового складу – близько 457830 (+870) осіб,
- танків – 7205 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 13852 (+17) од,
- артилерійських систем – 11658 (+21) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО – 762 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
- крилаті ракети – 2096 (+3),
- кораблі /катери – 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15671 (+53) од,
- спеціальна техніка – 1915 (+0)
Втрати Росії на 19 квітня / Інфографіка Генштабу
У Росії впав літак
- У російському Ставропіллі Красногвардійського району впав літак. Російський губернатор поспішив повідомити, що нібито жертв немає. Інцидент стався зранку 19 квітня.
- Що саме перевозив літак та хто ще був на борту російський посадовець не написав. Також він не повідомив тип літака. Щоправда, за неперевіреними даними з телеграм-каналів, це міг бути Ту-22М3, який Росія вдосвіта використовувала, щоб атакувати Україну.
- Водночас губернатор заявив, що пілотів знайшли живими. Їх нібито відвезли до лікарні.