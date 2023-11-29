Удари по Чорноморському флоту руйнують спроможності Росії, – генсек НАТО

У війні проти України Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил. Ба більше, Чорноморський флот Росії вдалося відтіснити, що сильно вплинуло на можливості ворога.

29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що на війні проти України Росія втратила щонайменше 300 тисяч своїх вояк і тисячі одиниць техніки, зокрема кораблі. Про це пише 24 Канал.

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Україна руйнує спроможності ворога

Генсек НАТО зазначив, що у цій війні Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил: сотні літаків, тисячі танків і більше ніж 300 тисяч військових.

Однак українські воїни завдають ворогу втрат не лише на фронті, а й в тилу Росії та у Чорному морі. Зокрема ЗСУ змогли знищити кілька важливих кораблів Чорноморського флоту Росії. Це дозволило експортувати зерно з портів Одеси. І це, як зазначив Столтенберг, величезний крок, адже це руйнує спроможності Кремля.

У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку,

– сказав він.

Столтенберг підмітив, що Україна продовжує завдавати великих втрат Росії – це показує мужність наших захисників і те, що військова допомога від інших країн ефективно допомагає нищити ворога. Тому дуже важливо, щоб постачання зброї продовжувалося.

Втрати Росії у важкій техніці