Майже тисяча росіян, десятки одиниць техніки: втрати ворога станом на 21 березня
21 березня 2023, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 березня в Україні вже ліквідовано 166 570 загарбників.
Тільки протягом минулої доби, як свідчить статистика Генштабу, Росія втратила ще 960 військових. Важливо зазначити, що дані не охоплюють поранених окупантів.
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Втрати росіян у техніці
- танків – 3552 (+15);
- бойових броньованих машин – 6879 (+10);
- артилерійських систем – 2586 (+9);
- РСЗВ – 507 (+0);
- засоби ППО – 270 (+0);
- літаків – 305 (+0);
- гелікоптерів – 290 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7);
- крилаті ракети – 907 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12);
- спеціальна техніка – 266 (+1).
Втрати росіян у техніці та особовому складі
Втрати росіян: останні новини
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