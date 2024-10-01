Новий генсек НАТО Марк Рютте назвав втрати російської армії у війні з Україною

Ситуація на полі бою залишається складною. За незначні успіхи на окремих ділянках фронту ворог платить надто високу ціну. Кожного дня кількість ліквідованих сягає близько тисячі солдатів.

Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте під час своєї першої пресконференції на новій посаді сьогодні, 1 жовтня. Він заявив, що з початку повномасштабної війни втрати Росії серед особового складу вбитими та пораненими становлять близько 500 тисяч.

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Рютте розповів про втрати Росії у війні

Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили,

– наголосив новий генсек Альянсу.

За його словами, станом на сьогодні ситуація на фронті залишається складною. З одного боку Збройні Сили України зайняли частину Курської області, але з іншого – російські загарбники досягнули певного прогресу на полі бою. Однак вони заплатили за це високу ціну.

"Цифри ми також маємо. Російські втрати – 1 тисяча вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни", – зауважив Рютте.

Посадовець також анонсував збільшення допомоги нашій державі "на мільярди". Так, вже у жовтні 2024 року західні лідери зустрінуться у форматі "Рамштайн", аби обговорити нагальні потреби Києва та скоординувати підтримку надалі.