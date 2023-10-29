Мінус понад 600 окупантів, 8 танків та артсистем: втрати ворога на 29 жовтня
29 жовтня 2023, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники продовжують боротися за нашу землю та потужно дають відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу на фронті було знищено 660 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 299 080 бійців так званої "другої армії світу". Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої тривають.
Дивіться також Під Бахмутом ЗСУ ліквідували російського майора: потужне відео
Актуальні втрати Росії на фронті
- танків – 5175 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 9758 (+9) од,
- артилерійських систем – 7188 (+8) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засобів ППО – 558 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),
- крилатих ракет – 1544 (+3),
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8) од,
- спеціальної техніки – 1012 (+1).
Втрати ворога на фронті / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать російського ворога та його цілі
- Станом на 29 жовтня відомо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".
- Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.
- Вночі 29 жовтня окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. На щастя, усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.