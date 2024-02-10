Майже 1000 окупантів, 24 артилерійські системи: величезні втрати ворога на 10 лютого
10 лютого 2024, 10:06Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти не полишають спроб захопити Україну. Проте єдине їхнє стабільне та щоденне "досягнення" – це шалені втрати особового складу та техніки.
Тільки за останню добу вороги залишили на полі бою 980 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 394 270 солдатів.
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Які втрати ворогів у техніці
- танків – 6394 (+9);
- бойових броньованих машин – 11942 (+21);
- артилерійських систем – 9459 (+24);
- РСЗВ – 981 (+0);
- засоби ППО – 666 (+0);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26);
- крилаті ракети – 1881 (+0);
- кораблі /катери – 24 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28);
- спеціальна техніка – 1512 (+3).
Втрати ворога станом на 10 лютого 2024 року