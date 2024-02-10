Майже 1000 окупантів, 24 артилерійські системи: величезні втрати ворога на 10 лютого

10 лютого 2024, 10:06
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Окупанти не полишають спроб захопити Україну. Проте єдине їхнє стабільне та щоденне "досягнення" – це шалені втрати особового складу та техніки.

Тільки за останню добу вороги залишили на полі бою 980 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 394 270 солдатів. 

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Які втрати ворогів у техніці 

  • танків – 6394 (+9);
  • бойових броньованих машин – 11942 (+21);
  • артилерійських систем – 9459 (+24);
  • РСЗВ – 981 (+0);
  • засоби ППО – 666 (+0);
  • літаків – 332 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26);
  • крилаті ракети – 1881 (+0);
  • кораблі /катери – 24 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28);
  • спеціальна техніка – 1512 (+3). 


Втрати ворога станом на 10 лютого 2024 року 

 

Автор: Діана Квасневська