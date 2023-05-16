Кобзона послухають майже 200 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 16 травня

Війна Росії проти України продовжується й щодня окупантів стає все менше. Кількість ліквідованих російських загарбників майже досягла 200 тисяч.

За даними Генштабу, за минулу добу захисники ліквідували щонайменше 520 російських окупантів. Зауважимо, що дані уточнюються, тож не виключено, що втрати ворога можуть бути вищими. Адже складно вести точний підрахунок під час активних бойових дій.

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Так, втрати серед особового складу у росіян сягнули близько 199 980 загарбників.

Втрати у техніці

Танків – 3762 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 7348 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 3150 (+13) одиниць,

РСЗВ – 562 (+0) одиниць,

засоби ППО – 316 (+0) одиниць,

літаків – 308 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12),

крилаті ракети – 973 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) одиниць,

спеціальна техніка – 410 (+3).



Втрати росіян на 16 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія втратила двох воєначальників під Бахмутом

Російські окупанти втратили відразу двох воєначальників на Бахмутському напрямку. Втрати вже офіційно підтвердили в міноборони Росії. Це заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи Євгеній Бровко та командир 4 мотострілецької бригади В'ячеслав Макаров.

Так, біля Бахмута загарбники зазнають найбільших втрат, оскільки кидають туди дуже багато своїх сил.