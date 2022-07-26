Фестиваль похоронок: куди у росії повертається найбільше пакетів з України

Станом на 26 липня група "Інформаційний спротив" зафіксувала імена 5001 російського окупанта, якого у самій росії публічно поховали або офіційно визнали знищеним.

Яскраві цифри

Наголошую – це тільки те, що видно за відкритими російськими джерелами і чітко прив'язане до регіону. Колеги нарахували ще приблизно 70 осіб, яких у росії офіційно визнали знищеними, але є питання з місцем похорону.

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Похоронки офіційно зафіксовані у 2572 населених пунктах. Зокрема, сьогодні губернатор сахалінської області валерій лімаренко повідомив про "загибель під час "спеціальної військової операції" одразу 12 бійців росгвардії з регіону.

Це одне із найбільших (якщо не найбільше) одномоментне офіційне (!) визнання втрат у регіонах з 24 лютого. Зазвичай визнають 1 – 5 разів. Більше того – через якийсь час повідомлення видаляють.

Загалом із сахаліну та курильських островів вже знищено 47 осіб. Як чисто технічно їм могли загрожувати бендерівці та "фашисти" – загадка.

Враховуючи 1) "безвісти зниклих" та 2) похованих непублічно (співвідношення в регіонах відрізняється в рази, таємно ховають у 3 – 7 разів більше, ніж відкрито), навіть за найскромнішими підрахунками безповоротні втрати російських військ становлять 25 000+ осіб.

Якщо додати до цього мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та різного роду найманців (їх просто не рахують), можна прикинути кількість людей, яких занапастив путін з того боку.

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Області-рекордсмени

Лідирують за кількістю офіційно визнаних трупів:

республіка дагестан – 251;

бурятія – 215;

краснодарський край – 179;

башкортостан – 165;

волгоградська область – 155;

чечня – 131;

забайкалля – 126;

оренбурзька область – 128;

челябінська область – 117;

ростовська область – 110;

північна осетія – 113;

саратовська область – 106;

алтайський край – 105;

пермський край – 105;

татарстан – 103;

свердловська область – 103.

Для порівняння:

москва – 15;

санкт-петербург – 34;

Севастополь – 50.

Є кілька міст, які балансують біля позначки 50 – улан-уде, кострома, рязань, волгоград, псков… Разом: вже 16 регіонів визнали понад 100 убитих, але москва як і раніше практично не воює.

Збирати резерви кремлю дедалі складніше. Тому найчастіше звучать сигнали про найманців із Центральної Азії. Напевно, намагатимуться рекрутувати білорусів.

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