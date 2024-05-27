Росія щомісяця втрачає в Україні 24 тисячі військових, – Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що російська армія втрачає на фронті в Україні 24 тисячі своїх солдат кожного місяця. Він мав на увазі втрати вбитими і пораненими.

У своєму виступі до 75-ї річниці конституції Німеччини Шольц назвав величезну кількість солдатів, яку втрачає Росія у війні з Україною. Він звинуватив Владіміра Путіна в тому, що той жертвує величезною кількістю людей заради імперських амбіцій.

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Кривава ціна амбіцій Путіна

На думку канцлера Німеччини, Путін розглядає і Україну, і Білорусь як частини Росії, і тому порушив принцип, який існував десятиліттями, більше не переміщувати кордони. Путін також відповідальний за загибель багатьох українських мирних жителів і українських військових.

Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі з боку російського президента,

– сказав Шольц на громадянському діалозі.

Нещодавно президент України заявив, що на харківському напрямку, де росіяни наразі здійснюють наступ, втрати складають 1 до 8. На одного загиблого українського воїна припадає 8 знищених російських окупантів.

Росія ніколи офіційно не називає цифри своїх втрат. Задокументовані втрати окупантів, про які можна дізнатися з відкритих джерел, зазвичай не відповідають реальній кількості.

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