Росія щомісяця втрачає в Україні 24 тисячі військових, – Шольц
Джерело:n-tv
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що російська армія втрачає на фронті в Україні 24 тисячі своїх солдат кожного місяця. Він мав на увазі втрати вбитими і пораненими.
У своєму виступі до 75-ї річниці конституції Німеччини Шольц назвав величезну кількість солдатів, яку втрачає Росія у війні з Україною. Він звинуватив Владіміра Путіна в тому, що той жертвує величезною кількістю людей заради імперських амбіцій.
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Кривава ціна амбіцій Путіна
На думку канцлера Німеччини, Путін розглядає і Україну, і Білорусь як частини Росії, і тому порушив принцип, який існував десятиліттями, більше не переміщувати кордони. Путін також відповідальний за загибель багатьох українських мирних жителів і українських військових.
Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі з боку російського президента,
– сказав Шольц на громадянському діалозі.
Нещодавно президент України заявив, що на харківському напрямку, де росіяни наразі здійснюють наступ, втрати складають 1 до 8. На одного загиблого українського воїна припадає 8 знищених російських окупантів.
Росія ніколи офіційно не називає цифри своїх втрат. Задокументовані втрати окупантів, про які можна дізнатися з відкритих джерел, зазвичай не відповідають реальній кількості.
Хочеш ефективно знищити росіян – довір це ЗСУ
- Російські окупанти щодня втрачають на українських фронтах понад тисячу своїх військових. До прикладу, лише за минулу добу Росія втратила понад 1100 своїх окупантів, танки, РСЗВ, ППО та багато іншої техніки. Але це не найбільші втрати за останній час. Втім, на це вони не зважають і продовжують сунути.
- Як би не намагались росіяни довести, що у них немає втрат, але факти говорять про інше. У Росії другий рік поспіль скасовують їхній улюблений "танковий біатлон". Ясна річ, окупанти не стали пояснювати причину такого рішення, але, очевидно, для проведення нового шоу у російських загарбників просто не лишилося техніки.
- Понад рік тому Кремль дозволив 18-річним хлопцям підписувати контакт з міноборони, і після цього їх відразу відправляли на війну. Нині Росія встановлює нові антирекорди, адже в зоні так званої "сво" вперше загинув росіянин 2006 року народження.
- Росіяни також наочно показали, як вони "своїх нє бросают" та що їхнє життя не варте нічого. Окупант застрелив свого пораненого дроном друга. Втім, сам він недалеко зміг втекти, його теж вбили за допомогою FPV.