Розслідувачі встановили смерть 2 тисяч російських офіцерів в Україні: реальні цифри вищі в рази

Розслідувачі встановили, що на війні в Україні захисники ліквідували близько 2 тисяч російських офіцерів. Проте реальні втрати ворога можуть бути у 2 – 3 рази вищі.

OSINT-розслідувачі за допомогою відкритих джерел встановили, що на війні в Україні загинули щонайменше 2 тисячі російських офіцерів. Проте вони наголосили, що це лише ті випадки смертей, які їм вдалось підтвердити. А реальна кількість загиблих може бути у кілька разів вищою.

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Понад 2 тисячі офіцерів відправились на "концерт до Кобзона"

Розслідувачі за допомогою соціальних мереж встановили смерті майже 2 тисячі російських офіцерів. Вони брали інформацію з публікацій щодо похоронів та з некрологів рідних окупантів.

За допомогою такого пошуку станом на 28 березня 2023 вдалося встановити смерті двох тисяч ворожих офіцерів різних рангів.

Кого було ліквідовано

Найбільше було ліквідовано старших лейтенантів (617), капітанів (372) та лейтенантів (337).

Також ЗСУ відправили "на той світ" 260 майорів, 135 підполковників, 54 полковників, 4 генерал-майорів та 221 офіцера інших рангів.

При цьому журналісти зазначили, що це лише встановлена кількість ліквідованих російських офіцерів. Реальна кількість загиблих може бути у 2, а то й у 3 рази вищою.

Втрати ворога на фронті

Згідно з даними Генштабу, станом на 28 березня від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 171 730 російських військових. Також було знищено десятки тисяч ворожої техніки та боєприпасів.

Зокрема Росія втратила щонайменше 3 602 танки, 6 966 бойових броньованих машин, 2 653 артилерійських систем, 525 РСЗВ, 277 засобів ППО, 305 літаків, 291 гелікоптер, 2 235 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів, 5 502 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 287 одиниць спеціальної техніки.

Лише за минулу добу, 27 березня, українські захисники знищили 7 російських танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки. Наразі найбільших втрат окупанти зазнають на Бахмутському напрямку.