Розслідувачі встановили смерть 2 тисяч російських офіцерів в Україні: реальні цифри вищі в рази
Джерело:KIU
Розслідувачі встановили, що на війні в Україні захисники ліквідували близько 2 тисяч російських офіцерів. Проте реальні втрати ворога можуть бути у 2 – 3 рази вищі.
OSINT-розслідувачі за допомогою відкритих джерел встановили, що на війні в Україні загинули щонайменше 2 тисячі російських офіцерів. Проте вони наголосили, що це лише ті випадки смертей, які їм вдалось підтвердити. А реальна кількість загиблих може бути у кілька разів вищою.
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Понад 2 тисячі офіцерів відправились на "концерт до Кобзона"
Розслідувачі за допомогою соціальних мереж встановили смерті майже 2 тисячі російських офіцерів. Вони брали інформацію з публікацій щодо похоронів та з некрологів рідних окупантів.
За допомогою такого пошуку станом на 28 березня 2023 вдалося встановити смерті двох тисяч ворожих офіцерів різних рангів.
Кого було ліквідовано
- Найбільше було ліквідовано старших лейтенантів (617), капітанів (372) та лейтенантів (337).
- Також ЗСУ відправили "на той світ" 260 майорів, 135 підполковників, 54 полковників, 4 генерал-майорів та 221 офіцера інших рангів.
При цьому журналісти зазначили, що це лише встановлена кількість ліквідованих російських офіцерів. Реальна кількість загиблих може бути у 2, а то й у 3 рази вищою.Довідка. KIU опублікували поіменний список ліквідованих офіцерів країни-агресорки. Станом на 28 березня там 1 996 імен.
Втрати ворога на фронті
- Згідно з даними Генштабу, станом на 28 березня від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 171 730 російських військових. Також було знищено десятки тисяч ворожої техніки та боєприпасів.
- Зокрема Росія втратила щонайменше 3 602 танки, 6 966 бойових броньованих машин, 2 653 артилерійських систем, 525 РСЗВ, 277 засобів ППО, 305 літаків, 291 гелікоптер, 2 235 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів, 5 502 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 287 одиниць спеціальної техніки.
- Лише за минулу добу, 27 березня, українські захисники знищили 7 російських танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки. Наразі найбільших втрат окупанти зазнають на Бахмутському напрямку.