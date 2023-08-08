Росія зняла зі збереження близько 40% старих танків

8 серпня 2023, 15:57
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Росія майже наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки. ЗМІ стверджують, що велику частину техніки росіяни забрали звідти після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

Російські ЗМІ повідомили, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія зняла зі зберігання понад 40 відсотків радянських танків та бойових машин, які були розміщені на найбільшій базі законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.

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Що показали супутникові фото

Згідно з супутниковими фото Google Earth, за 5 місяців до повномасштабного вторгнення на "Вагжанового" зберігали близько 3 840 одиниць техніки, а до травня 2023 року кількість бронетехніки на території бази скоротилася до 2 270 одиниць.

Тобто за останні півтора року з бази вивезли близько 1 570 одиниць танків та бойових машин, при цьому більша частина техніки (32%) залишила базу після початку мобілізації у вересні 2022 року.

Втрати окупантів у техніці

Зазначимо, що за минулу добу українські військові перетворили на брухт ще 10 ворожих танків. Загалом, згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 4 254 танки. А також:

  • бойових броньованих машин – 8 278,
  • артилерійських систем – 4 996,
  • РСЗВ – 709,
  • засобів ППО – 468,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 312,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 158,
  • крилатих ракет – 1 377,
  • кораблів /катерів – 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 460,
  • спеціальної техніки – 737.

До слова, впродовж 7 серпня ЗСУ ліквідували ще 560 російських військових. Загалом втрати ворога у живій силі зросли до 250 800.

Автор: Анастасія Кушпіт