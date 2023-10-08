Під Бахмутом ЗСУ ліквідували російського майора: потужне відео
Джерело:Юрій Бутусов
Збройні Сили України завдають потужних втрат російським окупантам. Так, наші захисники нещодавно ліквідували майора так званої "другої армії світу" Володимира Мирошниченка.
Загарбника знищили бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Його було ліквідовано на Бахмутському напрямку.
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ЗСУ відправили на той світ російського майора
Як розповів журналіст Юрій Бутусов, захисники з 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили майора десантно-штурмової бригади окупаційної армії. Це сталося на Бахмутському напрямку.
Судячи з оприлюднених документів окупанта, ЗСУ ліквідували терориста Володимира Мирошниченка. Йому було 38 років. Він був замісником командира батальйону 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ збройних сил Росії.
Ліквідований окупант / фото Юрія Бутусова
Як ЗСУ знищили російського майора: дивіться відео
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 8 жовтня ЗСУ знищили 282 280 російських військових. За минулу добу було ліквідовано ще 580 бійців. Втрати у техніці:
- танків – 4821 (+21);
- бойових броньованих машин – 9123 (+21);
- артилерійських систем – 6705 (+17);
- РСЗВ – 808 (+0);
- засоби ППО – 542 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5);
- крилаті ракети – 1530 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38);
- спеціальна техніка – 959 (+3).