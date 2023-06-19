Росіяни зазнають ще більших втрат, – військовий експерт оцінив ситуацію на фронті
Підрозділи Сил оборони, які зараз перебувають на фронті, готують фундамент для подальших наступальних дій. Зараз триває розвідка боєм, а росіяни зазнають значних втрат.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, зараз українські захисники проводять клопітку роботу з "розм'якшення" оборони противника.
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Втрати Росії суттєво ростуть
Це є своєрідною підготовкою до подальшого значно масштабнішого удару. Однак для початку потрібно знайти слабкі місця в обороні окупантів.
Теперішня робота наших військових – побудувати фундамент для майбутнього удару. Тоді побачимо на карті зрушення. Хоча і зараз вони є. Вони спричинені тим, як зазначали іноземні аналітики, що зараз в росіян інколи втрати навіть більші, ніж тоді, коли вони робили шалені штурми Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки,
– припустив Крамаров.
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Буквально за три тижні червня Росія почала втрачати величезну кількість техніки. А зі знищених артилерійських систем за місяць вони взагалі йдуть практично на "рекорд". Це також допомагає українським військовим розширювати плацдарми та покращувати позиції.
Зараз потрібно вірити та активно допомагати Збройним Силам України. А міжнародним партнерам – ще більше наростити допомогу для українських захисників.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. За цей час окупанти втратили величезну кількість військових та техніки.
- Так, на "концерт до Кобзона" вже відправилося 220 450 російських загарбників. А упродовж минулої доби, 18 червня, "друга армія світу" втратила ще 630 окупантів.
- Крім того, українські військові вже знищили 3989 ворожих танків, 7735 бойових броньованих машин, 3865 артилерійських систем, 610 РСЗВ, 370 засобів ППО тощо.