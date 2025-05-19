Це ускладнює роботу Силам оборони: як росіяни адаптують свою тактику

Росія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Наразі їм вдається перекривати їх контрактниками, аби угруповання окупантів не зменшувалося.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що російське угруповання в Україні зараз приблизно таке саме, як і минулого року. Тоді у них було близько 650 тисяч особового складу. До цього варто додати ще різні ПВК, так зване "апалчєніє" тощо.

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Як Росія змінює свою тактику

Як наголосив Тимочко, минулого року Путін на папері збільшив до 2 мільйонів 389 тисяч особового складу. Але при цьому їм не вдалося різко наростити угруповання в Україні.

Без загальної мобілізації вони не можуть різко наростити обсяги особового складу чи заповнити відкрити штатні посади. В середньому Росія стільки втрачає на полі бою, скільки контрактує. А ще є невеликий час на підготовку, переміщення. Це впливає на те, що Росія не може різко наростити кількість особового складу,

– підкреслив Тимочко.

Також окупанти намагаються адаптувати свою тактику на полі бою. Якщо упродовж тривалого часу росіяни атакували пішим ходом малими групами, то останнім часом вони дещо змінили підхід. Тепер вони часто використовують легку техніку.

Мотоцикли. Багі. Цивільні авто. Усе це використовують, щоб якнайшвидше подолати зону ураження безпілотників, щоб зайти в тил ЗСУ. Це ускладнює роботу нашим військовим,

– зазначив Тимочко.

Нагадаємо, станом на 18 травня Росія втратила понад 973 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10832 російські танки, 22557 бойових броньованих машин, 27980 артилерійських систем тощо.