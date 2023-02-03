Найбільше у боях за Бахмут і Соледар: NYT назвали втрати Росії за 11 місяців війни
Джерело:The New York Times
Російська армія щодня втрачає на війні в Україні орієнтовно тисячу солдатів загиблими. Також відомо, що багато поранених.
Кількість вбитих, за даними Генштабу, станом на ранок 2 лютого становила 129 030 ворогів. Проте американське видання називає дещо іншу кількість.
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Що відомо про втрати ворога
За словами американських та інших західних офіційних осіб, кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч, що яскраво свідчить про те, наскільки погано обернулося вторгнення президента Владіміра Путіна,
– мовиться в повідомленні.
Ба більше, найбільших втрат росіяни зазнали у боях під Бахмутом та Соледаром. Проте ці втрати не мають значення для кремлівського диктатора. Ба більше, вони навряд чи стануть фактором, який стримає Путіна в досягненні військових цілей.
"Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку", – пояснює видання.
Журналісти зауважують, що:
- в російській армії вже незліченна кількість проблем із постачанням і з військовою тактикою. Зокрема, їм не вистачає артилерії та боєприпасів;
- Росія завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом. Зокрема, як під час Другої світової війни.
За даними преси, такі втрати росіян за 11 місяців війни у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.
Втрати росіян на війні: коротко
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що в росіян банально може не бути бойової потужності для захоплення Сходу. Адже немає доказів, що росіянам вдалось відновити свою бойову міць. Тож шанси захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня, як цього вимагає Путін, мізерні.
- Окрім того, Олег Жданов заявив, що в російській армії величезна кількість поранених, а їх масово дурять з виплатами. Також лікарі занижують ступінь тяжкості поранення, адже виплати потрібно надавати в залежності від важкості травм: "Якщо середнє, а йому пишуть легке, то відповідно виплатять три копійки".
- У росіян величезні втрати біля Бахмута. Саме тому там розміщують поранених ворогів навіть у пологових відділеннях на окупованих територіях. Детальніше про це читайте тут.