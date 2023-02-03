Найбільше у боях за Бахмут і Соледар: NYT назвали втрати Росії за 11 місяців війни

Російська армія щодня втрачає на війні в Україні орієнтовно тисячу солдатів загиблими. Також відомо, що багато поранених.

Кількість вбитих, за даними Генштабу, станом на ранок 2 лютого становила 129 030 ворогів. Проте американське видання називає дещо іншу кількість.

Читайте також Попри втрати, ворог наступає на Бахмутському напрямку, ЗСУ атакували пункт управління, – Генштаб

Що відомо про втрати ворога

За словами американських та інших західних офіційних осіб, кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч, що яскраво свідчить про те, наскільки погано обернулося вторгнення президента Владіміра Путіна,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, найбільших втрат росіяни зазнали у боях під Бахмутом та Соледаром. Проте ці втрати не мають значення для кремлівського диктатора. Ба більше, вони навряд чи стануть фактором, який стримає Путіна в досягненні військових цілей.

"Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку", – пояснює видання.

Журналісти зауважують, що:

в російській армії вже незліченна кількість проблем із постачанням і з військовою тактикою. Зокрема, їм не вистачає артилерії та боєприпасів;

Росія завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом. Зокрема, як під час Другої світової війни.

За даними преси, такі втрати росіян за 11 місяців війни у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.

Втрати росіян на війні: коротко