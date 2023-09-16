Ворог втратив три човни з усім екіпажем, – Гуменюк про успішну операцію ЗСУ на Півдні

Українська армія продовжує знищувати російських окупантів, зокрема, на південних напрямках фронту. Власне, було ліквідовано три човни загарбників та увесь екіпаж, який в них перебував.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 16 вересня, – інформує 24 Канал. Окрім того, за її словами, ворог втратив 5 крупнокаліберних гармат.

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Успіхи наших бійців на Півдні

У трьох суднах, які знищили Сили оборони, перебувало майже 20 російських бійців. Власне, за допомогою човнів окупанти хотіли між островами розташувати свої спостережні пункти, проте їм не вдалось цього зробити.

Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу – це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти,

– сказала Гуменюк.

Водночас спікерка наголосила, що один із таких ворожих пунктів спостереження Збройним Силам вдалось знищити за минулу добу. З цього всього можна зробити один висновок: у ворога все більше проблем.

Зверніть увагу! У Генштабі 16 вересня констатували, що відомо про 20 знищених кораблів та катерів Росії від початку повномасштабної війни. Водночас вдалось ліквідувати один підводний човен окупантів.

Загалом про ситуацію на фронті