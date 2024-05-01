"Україна ніколи не знала такого": у Чернівцях спільно поховають 16 військовослужбовців

У Чернівцях 2 травня спільно поховають 16 військовослужбовців, які загинули внаслідок авіаудару російських окупантів. Це сталося під час бойових дій на території Київської області у 2022 році.

Чернівецька міська рада зауважила, що це перше спільне поховання військовослужбовців в Україні. Відомо, що усі 16 бійців досі вважалися зниклими безвісти.

Дивіться також Атака по Одесі: у МГУ підтвердили загибель проректора Бориса Васильєва

Воїни загинули ще у 2022 році

У міській раді повідомили, що полеглих захисників поховають на кладовищі Садгора об 11:00. Це перше спільне поховання бійців в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Адвокатка родин загиблих Галина Янко додала, що 16 військовослужбовців вдалося ідентифікувати завдяки зусиллям українських правоохоронних органів та експертів міжнародного суду в Гаазі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, авіаудар, який став причиною смерті наших бійців, російські загарбники здійснили ще 11 березня 2022 року у селі Людвинівка Київської області.

За її словами, військових вирішили поховати саме в Чернівцях, бо багато з них народилися у цьому місті. Жінка зауважила, що на місці авіаудару загинуло 19 людей, але ідентифікувати вдалося лише 16.

За часів незалежності Україна ніколи не знала такого спільного захоронення військових. Процесуально це було неможливо… Нам допомагали правоохоронці, прокуратура, поліція, СБУ, судмедексперти, експерти з Гааги, мерія Чернівців. Всі, кого я перелічила, ніколи у своїй практиці не мали такого досвіду,

– йдеться у повідомленні.

Трагічні втрати України у війні

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув відеооператор із Луцька та військовослужбовець Юрій Сілюк. За місяць, 1 червня, бійцеві мало виповнитися 50 років. Захисник загинув в районі населеного пункту Архангельське Покровського району.

На фронті загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він вирушив на війну у вересні 2023 року. Перед від'їздом на фронт він заявив, що колишніх десантників не буває і йому неймовірно боляче ховати дітей.

Також стало відомо, що на війні загинула військова та журналістка Алла Пушкарчук, з позивним "Рута". Дівчина пішла на війну ще у 2014 після того, як відбулася Революція Гідності. Життя дівчини обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. Загинула "Рута" 25 квітня на руках у коханого.

Редакціявисловлює свої співчуття сім'ям та близьких загиблих захисників, які до останнього подиху захищали нашу державу. Вічна пам'ять!