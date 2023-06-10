Ризикував життям, щоб врятувати інших: повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині

Російські окупанти скоїли черговий злочин проти рятувальників. На Харківщині під час гасіння пожежі повторний обстріл загарбників забрав життя вогнеборця.

Росія вбила рятувальника 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайла Піскуна. Йому було 29 років.

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Повторний обстріл вбив рятувальника

У ДСНС Харківщини розповіли, що повторний ворожий обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега Іван Москалюк зазнав чисельних поранень. Рятувальника госпіталізували.

Багатотисячна родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька,

– мовиться у повідомленні.

Колеги додали, що Михайло завжди був готовим ризикувати власним життям, щоб врятувати інших. Таким він залишиться у їхній пам'яті.

"Розділяємо біль втрати та глибоко сумуємо з приводу несправедливої загибелі нашого побратима", – підсумували у ДСНС.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Піскуна.



Росія вбила рятувальника / Фото ДСНС Харківщини

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