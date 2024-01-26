Не такі великі, як уявляють, – Арахамія запропонував розкрити дані про втрати України

Давид Арахамія запропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України у повномасштабній війні. Він наголосив, що вони "не такі великі, як люди собі уявляють".

Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни". Арахамія наголосив, що завжди говорять про понад 100 тисяч втрат, однак за його словами – вони значно менші.

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Арахамія заявив, що запропонував Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні. За його словами, президент ще не ухвалив рушення щодо цього.

Таку ініціативу голова фракції "Слуга народу" пояснив тим, що суспільство вважає, що втрати України – понад 100 тисяч, а насправді ж вони набагато менші.

Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші. Усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що вони не такі великі, як вони самі собі уявляють,

– заявив Арахамія.

Чому не повідомляють про втрати України