Захищав небо Криворіжжя, але рвався на "нуль": на фронті загинув боєць Сергій Бондаренко

У боротьбі за Україну загинув Сергій Бондаренко. Влітку 2022 року він брав участь у звільнені Архангельського Херсонської області.

Згодом боєць пройшов навчання та продовжив службу в ППО. Він захищав повітряний простір Криворіжжя, однак вирішив повернутися до побратимів на "нуль".

Зауважте Без вагань став на захист України: на війні загинув історик та викладач Валерій Хоружий

На фронті загинув Сергій Бондаренко

Сергій Бондаренко загинув 6 вересня 2023 року на Херсонському напрямку поблизу Нової Каховки. Захисникові було 46 років.

У той день воїн вирушив на перше бойове завдання як розвідник. У складі групи українські бійці трьома човнами попливли на лівий берег Дніпра, у район Нової Каховки.

За інформацією "Першого міського", побратим Бондаренка розповів, що два човни прорвалися, а той, де був Сергій, ні. Військовий зазнав поранення, але зміг доплисти до берега та зробити собі перев'язки.

Його помітили аеророзвідники Сил оборони. На жаль, медики були далеко, тож евакуація зайняла час. Воїн помер дорогою до лікарні.

Місяць тому в захисника народилася онука, яку він так і не побачив. Також у нього залишилися дружина, дочка та син, який зараз також захищає Україну.

Літня матір військового прилетіла з Канади, аби попрощатися із сином. Герой знайшов останній спочинок в секторі почесних поховань Центрального кладовища.

Редакціявисловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна.

Захисника поховали у Кривому Розі / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Варто прочитати Був прокурором у справі Гонгадзе: на фронті загинув воїн Сергій Ярмоленко

Втрати України у війні: останні новини