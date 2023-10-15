Відданий син своєї країни: на фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди
Джерело:ХНПУ імені Г.С. Сковороди
На фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди Володимир Геращенко. Він прийняв останній бій, виконуючи бойове завдання неподалік села Подоли Куп'янського району.
В ХНПУ імені Григорія Сковороди розповіли, що сковородинівська родина втратила ще одного вірного сина, який віддав своє життя за незалежність України.
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На фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди
Випускник ХНПУ Володимир Геращенко загинув під час бойового завдання біля населеного пункту Подоли Харківської області. Захисник з 1999 до 2003 року навчався на Історичному факультеті, спеціальність "Географія".
Володю пам'ятають як гарного студента та дуже порядну людину. Відповідальний, сміливий, товариський, чуйний, справжній друг, який ніколи не відмовляв у допомозі, патріот та відданий син своєї країни, справжній воїн-захисник. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях,
– мовиться у повідомленні.
В університеті висловили глибокі співчуття родині, близьким та друзям загиблого.
"Схилімо голови у скорботі за Володимиром. Герої України не вмирають, а навічно залишаються славою та небесними захисниками нашої Батьківщини. Згадаймо у своїх думках, помислах і молитвах усіх наших воїнів, хто у ці тяжкі часи поклав свої життя за нас, за Україну. Вічна слава і пам'ять захисникам нашої Батьківщини!" – підсумували у ХНПУ.
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Останні втрати України у війни проти Росії
- На фронті нещодавно загинув 25-річний житель Івано-Франківщини Ігор Татарин. Захисник двічі зазнавав поранень, однак все одно повертався боротися з російськими окупантами.
- Окрім цього, останній бій прийняв майстер спорту з боксу Олександр Чорний – перед війною він займався тренуванням спортсменів. Військовий виконував завдання на Запорізькому напрямку.
- На фронті також загинув український військовий Ігор Гребінь з Львівської області, якому мало от-от виповнитися 23 роки. Захисник мріяв одружитися та мати щасливе сімейне життя.