У Києві попрощалися із парамедикинею Філіп'євою, яка загинула на фронті

На фронті загинула парамедикиня Дар'я Філіп'єва. З нею попрощалися 12 серпня у Києві.

Дар'я Філіп'єва приєдналася до ЗСУ ще у 2019 році, адже хотіла зробити вагомий внесок у боротьбу проти агресора. Спочатку дівчина думала про стрілецькі посади, проте згодом обрала професію бойового медика.

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У Києві попрощалися із парамедикинею Дар'єю Філіп'євою

На Майдані Незалежності в Києві 12 серпня попрощалися із бойовою медикинею 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Дар'єю Філіп'євою з позивним "Блискавка", яка загинула на фронті.

За час своєї служби Дар'я врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Захисниця була старшим бойовим медиком аеромобільної роти, тож мала багато обов'язків. Зокрема, вона відповідала за:

стабілізацію поранених,

їхню передачу на медичну евакуацію,

низку справ поза бойовим виїздом.

Парамедикиня вважала, що має бути в курсі стану здоров'я кожного бійця зі своєї роти, що налічувала понад 120 осіб.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглої парамедикині. Вічна пам'ять і слава Дар'ї Філіп'євій.

Дивіться фото з прощання із захисницею / Фото "Радіо Свобода"

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Втрати України на фронті: