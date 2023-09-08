Ми їдемо на авто зі швидкістю 500 кілометрів на годину, – Зеленський про втрати у війні

Президент Зеленський на форумі YES нагадав, що звільнення територій від окупантів відбувається за рахунок людських життів. Глава держави закликав союзників надати Україні зброю, яку вона потребує.

Україна платить за повернення своїх територій найвищу ціну, і просить у союзників одного – дати їй необхідну зброю для видворення ворога. Про це глава держави нагадав на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії під час звернення до учасників Форуму у п'ятницю, 8 вересня, передає 24 Канал.

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Дайте нам те, що потрібно, а не те, що у вас є

Під час виступу Зеленський прокоментував втрати на фронті.

Ми їдемо на авто, зі швидкістю 500 кілометрів на годину і тому це так небезпечно, тому у нас такі втрати,

– заявив президент.

Він нагадав, що звільнення кожного сантиметру нашої землі з-під чоботів загарбників дається великою ціною. І справа не в грошах. Йдеться про реальні людські життя. Життя українців.

Україна потребує зброї, аби раз і назавжди видворити зі своєї землі країну-агресорку. Зокрема, президент нагадав за панування росіян в небі, і про те, що, аби покласти йому край українцям потрібні винищувачі.

Працюємо над цим. Вчора була розмова із премʼєром Британії,

– наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Україні не треба давати зброю, яка просто є в союзників, треба давати саме ту, що їй потрібна. Він нагадав, що є цілий список того озброєння, яке наші військові потребують у першу чергу.

Після всього цього деякі лідери з Європи кажуть "Після завершення війни ви, пане Зеленський, можете працювати в будь якій країні, бо ви знаєте про нас і нашу зброю більше за будь кого з нас!

– пожартував президент.

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