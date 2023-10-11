Майже 1000 окупантів, літак та ППО: величезні втрати ворога на 11 жовтня
11 жовтня 2023, 07:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не полишає спроб захопити Україну, тож ворог щодня втрачає сотні одиниць особового складу та десятки одиниць техніки. Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 820 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року втрати ворога в особовому складі становлять 283 900 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх точно через бої на фронті – важко.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 4863 (+34);
- бойових броньованих машин – 9220 (+91);
- артилерійських систем – 6731 (+18);
- РСЗВ – 809 (+1);
- засоби ППО – 545 (+1);
- літаків – 316 (+1);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19);
- крилаті ракети – 1530 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20);
- спеціальна техніка – 965 (+4).
Втрати росіян 11 жовтня 2023 року
Втрати ворога на фронті: останні новини
- На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни втратили вже майже 2 батальйони тільки за тиждень. Військові розповіли, що тільки за тиждень штурмових дій біля Макіївки вороги втратили половину батальйону загиблими та ще півтора батальйону – пораненими.
- Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розповіли, що вони захопили у полон командира російського батальйону "Алга", якого після поранення окупанти кинули стікати кров'ю на полі бою. Він поділився з нашими воїнами цікавою інформацією.
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