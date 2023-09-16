ЗСУ перетворили на брухт ще майже 90 одиниць російської техніки: втрати ворога на 16 вересня
16 вересня 2023, 07:54Читать новость на русском
За трохи більше, ніж півтора року повномасштабної війни українські захисники вже ліквідували понад 270 тисяч окупантів. Окрім того, знищили близько 37 тисяч одиниць російської техніки та озброєння.
Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 350 російських терористів. Про втрати агресора інформує 24 Канал.
Цікаво "Надшвидкість" не врятувала від "Морського малюка": що відомо про підбитий корабель "Самум"
Втрати Росії у війні проти України
Станом на ранок 16 вересня Сили оборони вже ліквідували:
- особового складу – близько 271 790 (+350),
- танків – 4616 (+4),
- бойових броньованих машин – 8824 (+10),
- артилерійських систем – 5988 (+16),
- РСЗВ – 774 (+0),
- засобів ППО – 521 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
- крилатих ракет – 1455 (+0),
- кораблів і катери – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33),
- спеціальної техніки – 891 (+2).