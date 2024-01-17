Ще 730 загарбників і понад 70 одиниць техніки: втрати ворога на 17 січня
17 січня 2024, 07:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 693 добу. Сили оборони ліквідували більш ніж 372 тисячі окупантів.
Так, за минулу добу Росія втратила ще 730 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.
Цікаво Понад 10 льотчиків могли загинути після збиття літака-радара А-50
Втрати агресора на ранок 17 січня
- Особового складу – близько 372 820 (+730),
- танків – 6126 (+13),
- бойових броньованих машин – 11372 (+14),
- артилерійських систем – 8811 (+10),
- РСЗВ – 964 (+3),
- засобів ППО – 653 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),
- крилатих ракет – 1817 (+1),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11755 (+24),
- спеціальної техніки – 1367 (+2).
Дивіться також Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який збили над Азовським морем