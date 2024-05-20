Ще 1400 окупантів, корабель і 249 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 20 травня
20 травня 2024, 07:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських загарбників. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили 250 одиниць ворожої техніки, зокрема, ще один корабель.
Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 493 тисячі своїх бійців. Про втрати агресора пише 24 Канал.
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Актуальні втрати ворога
- Особового складу – близько 493 690 (+1400),
- танків – 7590 (+14),
- бойових броньованих машин – 14665 (+35),
- артилерійських систем – 12737 (+50),
- РСЗВ – 1076 (+2),
- засобів ППО – 807 (+4),
- літаків – 354 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
- крилатих ракет – 2205 (+1),
- кораблів /катерів – 27 (+1),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60),
- спеціальної техніки – 2079 (+2).
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Зверніть увагу! За минулий тиждень Росія втратила 10 тисяч своїх бійців. До речі, 19 травня Сили оборони знищили ворожий морський тральщик "Ковровець".