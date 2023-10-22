Ще майже 1000 ліквідованих окупантів і 79 одиниць техніки: втрати ворога на 22 жовтня

В Україні 606 доба повномасштабної війни. За майже 20 місяців Сили оборони вже ліквідували більш ніж 293 тисячі російських загарбників.

Лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 980 своїх бійців. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

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Втрати Росії станом на ранок 22 жовтня

Особового складу – близько 293 830 (+980),

танків – 5081 (+18),

бойових броньованих машин – 9631 (+19),

артилерійських систем – 7032 (+15),

РСЗВ – 825 (+3),

засобів ППО – 549 (+1),

літаків – 320 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),

крилатих ракет – 1535 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13),

спеціальної техніки – 991 (+1).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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