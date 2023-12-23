Ще 1040 окупантів, 3 літаки й десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 23 грудня
23 грудня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Майже 22 місяці Росія веде проти України повномасштабну війну. Загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти й намагаються окупувати якнайбільше наших територій. Однак, зазнають колосальних втрат. Так, Сили оборони вже ліквідували понад 352 тисячі бійців Путіна.
Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 1040 окупантів. Також десятки одиниць російської техніки перетворили на брухт, передає 24 Канал.
До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела
Втрати агресора на ранок 23 грудня
- Особового складу – близько 352 390 (+1040),
- танків – 5854 (+17),
- бойових броньованих машин – 10 871 (+28),
- артилерійських систем – 8286 (+36),
- РСЗВ – 932 (+0),
- засобів ППО – 611 (+0),
- літаків – 327 (+3),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),
- крилатих ракет – 1613 (+0),
- кораблів /катерів - 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51),
- спеціальної техніки – 1223 (+6).
На Півдні збили 3 російські Су-34: що відомо
- Опівдні 22 грудня Командувач Повітряних сил повідомив, що на Південному напрямку наші захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Джерела 24 Каналу в ГУР зазначили, що внаслідок знищення ворожих літаків є загиблі серед росіян. Кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюють.
- Згодом російські пропагандисти підтвердили втрату 3 винищувачів-бомбардувальників. З'явилися кадри нібито з місця катапультування одного з ворожих пілотів.
- Речник Командування Повітряних сил наголосив, що це була блискуче спланована операція України.