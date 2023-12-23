Ще 1040 окупантів, 3 літаки й десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 23 грудня

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Майже 22 місяці Росія веде проти України повномасштабну війну. Загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти й намагаються окупувати якнайбільше наших територій. Однак, зазнають колосальних втрат. Так, Сили оборони вже ліквідували понад 352 тисячі бійців Путіна.