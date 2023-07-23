Ще 630 окупантів, 29 артилерійських систем і 14 безпілотників: втрати ворога на 23 липня

За майже 17 місяців повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували понад 241 тисячу російських загарбників. Окрім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили землю від ще 630 окупантів. Загалом втрати країни-терориста вже сягнули 241 960 військових.

Дивіться також ЗСУ дали прикурити окупантам: знищено ворожі склади, ЗРК С-300 та живу силу

Втрати агресора у техніці

Танків – 4151 (+11),

бойових броньованих машин – 8105 (+9),

артилерійських систем – 4658 (+29),

РСЗВ – 697 (+4),

засобів ППО – 451 (+3),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 310 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),

крилатих ракет – 1298 (+0),

кораблів / катерів –18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13),

спеціальної техніки – 696 (+5).

Зверніть увагу Знищений склад БК і нафтобаза: все, що відомо про удар ЗСУ по тилу Росії в Октябрському

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ знищили ворожу нафтобазу й склади у Криму

Дуже "тривожно" 22 липня було в тимчасово окупованому Криму. Згодом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські захисники знищили російську нафтобазу та ворожі склади в Октябрському.