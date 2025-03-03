Мінус ще 1350 окупантів і майже 260 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 3 березня

За минулу добу українські захисники й захисниці знищили 259 одиниць ворожої техніки та озброєння. Окрім того, наші воїни ліквідували ще 1350 окупантів.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 878 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 3 березня 2025 року

Особового складу – близько 878070 (+1350),

танків – 10252 (+11),

бойових броньованих машин – 21290 (+16),

артилерійських систем – 24019 (+60),

РСЗВ – 1306 (+0),

засобів ППО – 1093 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61),

крилатих ракет – 3085 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109),

спеціальної техніки – 3768 (+0).

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Втрати ворога на 03.03.2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ відбили штурм окупантів на Новопавлівському напрямку

Напередодні українські десантники відбили штурм російської бронетехніки й мотоциклів на Новопавлівському напрямку.

Агресор намагався прорвати оборону наших захисників, але не вдалося. Натомість ворог зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Так, десантники знищили танки, бронемашини та мотоцикли.

"Добротна просмажка російської бронетехніки й піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач", – констатували у 79 ОДШБр.

Втрати ворога в окупованому Криму

Агенти "Атеш" і жителі окупованого півострова допомогли нашим захисникам завдати удару по аеродрому "Саки". Сили оборони успішно уразили його 26 лютого, у День опору окупації Криму. Внаслідок потужної атаки зафіксовано втрати російських загарбників.

Партизани зазначили, що тієї ночі було ліквідовано й поранено російських військових. Окупантів спочатку доправили до лікарні в Саках, а потім кількох з них у тяжкому стані терміново до Сімферополя.

"Цей об'єкт є ключовим для повітряно-космічних сил Росії, а знищення інфраструктури аеродрому значно знижує боєздатність окупантів на всьому Півдні України та Чорному морі", – наголосили в "Атеш".