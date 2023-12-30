750 окупантів, ППО та ще понад 190 одиниць техніки: втрати ворога на 30 грудня
30 грудня 2023, 07:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони вже ліквідували понад 358 тисяч окупантів. Окрім того, наші військові знищили більш ніж 48 тисяч одиниць ворожої техніки та озброєння.
Так, лише за минулу добу втрати ворога зросли ще на 750 бійців. Про це інформує 24 Канал.
До речі Ворожа техніка палала яскраво: ексклюзивний репортаж 24 Каналу з Авдіївського напрямку
Втрати Росії на ранок 30 грудня
- Особового складу – близько 358 270 (+750),
- танків – 5 969 (+16),
- бойових броньованих машин – 11 053 (+20),
- артилерійських систем – 8 434 (+17),
- РСЗВ – 939 (+1),
- засобів ППО – 621 (+1),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 554 (+15),
- крилатих ракет – 1 708 (+88),
- кораблів/катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 244 (+29),
- спеціальної техніки – 1 260 (+6).
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Росіяни підтвердили загибель моряків унаслідок удару по "Новочеркаську"
- Вночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил потужно атакувала великий російський десантний корабель "Новочеркаськ".
- 29 грудня стало відомо, що активісти "Кібер Спротиву" перехопили листування ворога.
- У листі головкома військово-морського флоту Росії була пропозиція оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв'язку зі смертю 74 моряків.
- Окрім того, було зазначено, що ще 27 загарбників поранено.