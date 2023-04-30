Ще 470 окупантів більше ніколи не обстріляють Україну: втрати ворога станом на 30 квітня

Втрати особового складу російського війська у війні проти України вже перевищили 190 тисяч. Наші захисники та захисниці продовжують невпинно очищувати рідну землю від окупантів.

Лише за минулу добу Сили оборони знищили ще 470 російських загарбників. Окрім того, в армії Путіна зменшилася кількість військової техніки.

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Скільки окупантів і техніки вже знищили Сили оборони

Від 24 лютого 2022-го Росія вже втратила:

особового складу – 190 510 (+470),

танків – 3699 (+2),

бойових броньованих машин – 7189 (+5),

артилерійських систем – 2914 (+6),

РСЗВ – 544 (+1),

засоби ППО – 295 (+1),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),

крилатих ракет – 932 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6),

спеціальної техніки – 357 (+2).

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Втрати ворога саном на ранок 30 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Мар'їнському напрямку окупанти масово відмовляються воювати

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що гарячим напрямком залишається Мар'їнський. Втім, багато загарбників вже буквально відмовляються воювати.

Серед причин великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту, примус до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії. Водночас російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти нашої держави та вбивати цивільних.