Ще 790 окупантів, ППО та інша техніка агресора: втрати ворога на 5 січня
5 січня 2024, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 681 доба повномасштабної війни. Сили оборони вже ліквідували понад 363 тисяч окупантів.
Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 790 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, пише 24 Канал.
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Втрати агресора на ранок 5 січня
- Особового складу – близько 363 070 (+790),
- танків – 6011 (+9),
- бойових броньованих машин – 11142 (+14),
- артилерійських систем – 8604 (+30),
- РСЗВ – 949 (+2),
- засобів ППО – 631 (+1),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
- крилатих ракет – 1786 (+1),
- кораблів / катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40),
- спеціальної техніки – 1313 (+9).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
На Донецькому напрямку уразили три російські ЗРК "Бук"
- У ССО повідомили, що лише за один тиждень на Донецькому напрямку наші захисники уразили 3 російські ЗРК "Бук".
- Один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два – виведені з ладу й не підлягають відновленню.
- Окрім того, окупанти втратили 2 станції виявлення та цілевказання 9С36.
- Як горіла російська техніка – дивіться відео.