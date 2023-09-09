Ще 600 росіян більше не будуть воювати в Україні: непоправні втрати ворога на 9 вересня

Українські Сили продовжують нещадно зачищати українську землю від окупантів. За добу їм вдалося знищити ще 600 російських військових.

Стабільна робота Збройних Сил дається їм зовсім нелегко. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українцям вдалося відправити до Кобзона вже 260 тисяч загарбників. Однак насправді кількість "фанатів" може бути значно більшою – ЗСУ допомагають їм познайомитися з кумиром особисто.

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Втрати ворога у техніці

Україна продовжує демілітаризацію російської армії. Окупантам знову доведеться розконсервувати свої старі радянські резерви та удавати, що втрат немає. Однак всім відомо, що скільки техніки росіянам вже не повернути. Вони більше не зможуть використовувати її для протиправних дій на території України.

танків – 4 544 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 8 739 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 5 789 (+36) одиниць;

РСЗВ – 757 (+3) одиниці;

засоби ППО – 508 (+1) одиниць;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 588 (+18);

крилаті ракети – 1 455;

кораблі /катери – 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 298 (+34) одиниць;

спеціальна техніка – 870 (+10 одиниць).



Втрати ворога станом на 9 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ завдають потужних втрат ворогу