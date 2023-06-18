Евакуація в Росію лише поранених офіцерів: Жданов розповів про чергові проблеми окупантів

Російські загарбники продовжують зазнавати великі втрати особового складу. Проте влада країни-агресора приховують велику кількість загиблих.

В російському інформаційному просторі постійно лунає фраза, що серед російських військових в Україні нібито "втрат немає". Однак втрати в окупантів – величезні. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Новий порядок

Оскільки українська артилерія дуже добре працює, у ворога значно збільшилась кількість не тільки вбитих, але особливо поранених.

Зокрема командування окупаційних військ встановило новий порядок для лікування поранених російських військовослужбовців. Відповідно до нього евакуації до Росії підлягають тільки поранені з офіцерського складу.

Решта військовослужбовців країни-агресорки, а саме сержантський та рядовий склад незалежно від тяжкості та складності поранення залишать лікуватись на тимчасово окупованих територіях України.

Військовий експерт зауважив, що такий порядок запроваджений з 2 причин:

росіяни намагаються приховати свої втрати;

транспортна служба не справляється з такою великою кількістю поранених російських військових, яка є на сьогодні.

Олег Жданов розповів, які втрати особового складу окупантів на добу: дивіться відео

Скільки поранених може бути

Для забезпечення цього рішення окупанти збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які вони використовують як шпиталі.

Є приклади коли росіяни переобладнають клуби, школи, амбулаторії, поліклініки у польові шпиталі та заповнюють їх пораненими.

"Українські сили знищують на добу приблизно до батальйону особового складу окупантів. Якщо помножити цю цифру на 2 або на 3, отримаємо ймовірну кількість поранених – від 1000 до 1500 людей на добу", – наголосив Олег Жданов.

Яких втрат зазнають росіяни

Британська розвідка зазначає, що росіяни зазнають дуже великих втрат. Така сама кількість вбитих та поранених у них була під час найзапекліших битв за Бахмут у березні.