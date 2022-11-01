Втрати окупантів різко зросли: військовий оглядач назвав головну помилку росіян
Російська армія зазнає колосальних втрат живої сили на усіх ділянках фронту. Нещодавно ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів – 950 за добу. Останніми днями українські військові впевнено знищують більш ніж 600 росіян щодня.
Безумовно, це є наслідком того, що вони кидають у бій своїх мобілізованих. Їх росіяни використовують для здійснення контратак на найважливіших напрямках – Херсонська область, Сватове, Кремінна та певною мірою Бахмут. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.
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"Мобіки" зовсім не підготовлені для ведення такого роду бойових дій,
– зауважив він.
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Як стверджує Попович, нам потрібно більше допомоги від Заходу, а головне – вона має бути своєчасною.
"Нам бракує сил, нам бракує техніки, нам бракує зброї. Ми не можемо здійснювати тиск на усіх ділянках фронту", – відзначив оглядач.
Річ у тім, пояснює Попович, що наші партнери надсилають зброю у плановому режимі – є пакети допомоги, які надходять в Україну, але немає оперативної реакції на зміну ситуації на фронтах.
"Якщо це вдасться скорегувати, ситуація зміниться", – сказав Денис Попович.
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Останні втрати ворога: коротко
- За даними Генштабу, впродовж минулої доби українські військові відправили на "концерт Кобзона" 650 російських бійців. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 72 470 окупантів.
- Під Бахмутом українські військові збили російський гелікоптер Мі-8, який, найімовірніше, належав вагнерівцям. Відомо, що на на борту перебували російські офіцери, які загинули.
- У тимчасово окуповану Волноваху завітала традиційна "бавовна". Внаслідок ударів пошкоджена дорога Маріуполь – Донецьк, яку російські окупанти використовують у своїх військових цілях. Окрім цього, повідомляють про влучання в готель, де жили кадирівці.