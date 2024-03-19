Росія вирішила зберегти залишки флоту в Чорному морі, обмеживши маневри, – британська розвідка

Російські окупанти шукають способи зберегти свій флот у Чорному морі. Ворог посилив захист від дронів та обмежив операції кораблів.

Британська розвідка помітила, що Росія намагається посилити захист свого флоту у Чорному морі.

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Шойгу відвідав командний пункт ЧФ у Криму

Розвідка Великої Британії повідомила, що успіх України в проведенні асиметричної морської ударної кампанії привів до того, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїхав на командний пункт Чорноморського флоту до окупованого Криму. Це сталося 17 березня 2024 року.

Повідомляється, що Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність військово-морських сил. Також він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ щодо зниження загрози з боку БпЛА та морських дронів.

За даними британської розвідки, особливу увагу він приділив проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.

Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту.

Російський ВМФ, швидше за все, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі,

– зазначили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, на початку березня речник ВМС констатував, що Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Дмитро Плетенчук зауважив, що побачити російські кораблі навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 березня Росія втратила в повномасштабній війні проти України 26 кораблів/катерів і 1 підводний човен.